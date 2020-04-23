شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة برادات المياه من مساجد الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة الجبيل، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإسلامية برادات المياه من المساجد، لخطورة الشرب من نفس الكوب، أو من صنبور البرادة بشكل مباشر، بعد ملاحظة قيام البعض بهذه التصرفات، والإبلاغ عنها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضحت استشارية البيئة والصحة العامة فرح الغريب، أن الفيروس ينتقل من خلال اللعاب، لذا يجب الالتزام باستخدام الأكواب ذات الاستعمال الواحد لإزالة الشك، موضحة أن البرادات هي سطح يتعرض للمس لتشغيله في كل مرة، إلى جانب الشرب مباشرة من الصنبور، أو بكأس مشترك، وهي سلوكيات خاطئة، وصعب إدراكها، لذا فإن إزالة الخطر بشكل نهائي هو أول إجراء لاحتواء المخاطر ومنع انتشار الفيروسات.

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