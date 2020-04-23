شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 800 كيلو لحوم بيضاء بمسكن عمالة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية الهفوف مطعما يخزن العاملون فيه ما يقدر بـ 800 كيلوجرام من اللحوم البيضاء «أسماك وروبيان»، وكميات كبيرة من توابل تحضير الأطعمة في مسكنهم في مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة أنشطة الصحة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل إغلاق الموقع احترازيا ومصادرة وإتلاف المضبوطات، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 218. وأضاف أن خطط الأمانة الاحترازية والوقائية، ستستمر خلال شهر رمضان المبارك، عبر أعمال التطهير والتعقيم وخطط النظافة العامة.