شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 800 كيلو لحوم بيضاء بمسكن عمالة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل إغلاق الموقع احترازيا ومصادرة وإتلاف المضبوطات، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 218. وأضاف أن خطط الأمانة الاحترازية والوقائية، ستستمر خلال شهر رمضان المبارك، عبر أعمال التطهير والتعقيم وخطط النظافة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 800 كيلو لحوم بيضاء بمسكن عمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.