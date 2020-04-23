شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تطوير حي الراكة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة الخبر استكمال العمل في تطوير حي الراكة الجنوبية، وذلك ضمن برنامج تطوير الأحياء.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي: إن البلدية بدأت حاليا استكمال تطوير الحي وتحديدا المنطقة المحصورة ما بين شارعي عبدالله الشيخ والأندلس، وشارعي عبدالرحمن الداخل ومحمد الفاتح، عبر توفير البنية التحتية الحديثة، ورفع كفاءة الشوارع وتحسينها عبر إزالة الطبقة الإسفلتية القديمة وإعادة سفلتتها وعمل أرصفة حديثة، وأعمال الدهانات، مؤكدا أن الهدف من تطوير تلك الأحياء هو العمل على رفع كفاءتها ضمن برنامج صيانة الشوارع، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر.

وأشار م. الزايدي إلى أن تطوير البنية التحتية لتلك الأحياء يهدف إلى تحسين مظهر المدينة والارتقاء بالخدمات، موضحا أن كافة الأحياء التي يتم تطويرها تكون مخدومة بكافة الخدمات الحكومية بما فيها مشاريع تصريف مياه الأمطار تجنبا لأي أعمال حفر مستقبلية قد تطال الشوارع مستقبلا.

وأكد م. الزايدي استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عدد من المواقع والشوارع بمدينة الخبر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.