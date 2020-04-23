شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم دخول المتسوقين في سوق الأغنام بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران، لليوم الثاني من افتتاح سوق الأغنام المؤقت بالمدينة من تنظيم دخول المتسوقين وكبار السن، بإنشاء مداخل تحافظ على التباعد الاجتماعي مع توافر المعقمات والكمامات والقفازات ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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