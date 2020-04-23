شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية ينفذ 16 برنامجا لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية 16 برنامجا موسعا موجها لـ800 مرشد صحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضح مدير عام التعليم د. ناصر الشلعان أن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمواجهة هذه الجائحة دليل على ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالغ ورعاية دائمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة في كل الظروف لاسيما الاستثنائية منها.

وتابع الشلعان: إن توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ لكافة قطاعات الوزارة وإدارات التعليم، تتضمن الإسهام لمتطلبات المرحلة الحالية بأقصى درجة ممكنة من العطاء الوطني والتعاون البناء مع بقية الجهات الصحية والأمنية والحكومية الأخرى للتصدي لوباء كورونا المستجد، مؤكداً في الوقت ذاته تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية للمشاركة في القضاء على الفيروس أسوة ببقية قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن إدارة التعليم قدمت العديد من البرامج المتنوعة للتوعية والتثقيف وسبل الوقاية للمدارس وللطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالتعاون مع شركائنا في الإدارة العامة للشئون الصحية بالمنطقة.

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بدورها قالت مديرة إدارة الشئون الصحية المدرسية بتعليم الشرقية لبنى الدرباس: إن إدارة التعليم تختتم اليوم الخميس سلسلة الدورات التدريبية عن بعد بالشراكة مع إدارة الشئون الصحية بالمنطقة، حيث شملت 4 برامج تستهدف نحو 230 مرشدا لدعم توعية المجتمع من خلال المدارس والمكاتب حيث نشر 157 منشور انفوجرافك ونحو 55 فليما قصيرا عبر الحسابات التابعة للمدارس والمكاتب.

من جهة أخرى اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فصلا من فصول برامج التدريب الإلكتروني القائم عن بعد، وذلك عبر منصة البرامج التطويرية المتنوعة التي استهدفت رفع مستوى كفاءة التطوير المهني واستدامته بين أوساط شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمنطقة وفقا لتخصصاتهم المهنية والعلمية، والتي أطلقها مؤخرا المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم بالشراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ممثلة في مركز التعليم المستمر.

وقد استفاد من حزمة البرامج التي بلغ عددها 38 برنامجا تدريبيا ما يقارب من 5000 متدرب ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمنطقة، بعد أن قاموا بالتسجيل في هذه البرامج التي تمت جدولتها والإعلان عنها مسبقا وقطعوا خلالها 15646 ساعة تدريبية.