شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تخفض أسعار الأسماك في أسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار سمك الصافي والشعري بنسبة 40 % - 45 % خلال تعاملات الأسبوع الجاري بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، ووصل سعر الصافي إلى 700 ريال مقابل 1300 ريال للثلاجة «32 كغم» فيما انخفض سعر سمك الشعري إلى 300 ريال مقابل 500 ريال للمن «16 كغم».

وأرجع متعاملون في سوق الأسماك المركزي بمحافظة القطيف أسباب الانخفاض إلى عدة عوامل منها تزامن الفترة الحالية مع موسم تكاثر أسماك الصافي والشعري، مما ينعكس بصورة كبيرة على وفرة المعروض وكذلك إجراءات منع التجول التي ساهمت في انخفاض كميات الأسماك التي يتم تسويقها للمناطق الأخرى، فضلا عن قرب دخول شهر رمضان المبارك.

وذكر محمد المحيشي «بائع» أن شهر أبريل يمثل موسما سنويا لتكاثر صنفي الصافي والشعري، مضيفا إن الأسعار تتراجع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، نظرا لتزايد المعروض في الأسواق، لافتا إلى أن المعروض في المزاد العلني يشكل ارتفاعا كبيرا بحيث يصل إلى 200 - 300 ثلاجة مقابل 50 ثلاجة خلال الفترة الصباحية، مؤكدا أن الأسعار تختلف تبعا للحجم والمواصفات، بحيث تبدأ في العادة الثلاجة الواحدة من 300 - 700 ريال تقريبا.

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بدوره أوضح علي الظاهر «بائع» أن التراجع في أسعار الأسماك مرتبط بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن صعوبة الدخول والخروج لمحافظة القطيف ساهمت في تقليل عدد السيارات المحملة يوميا بأطنان من الأسماك والتي تتوزع في مختلف أسواق المناطق الأخرى، مضيفا إن قلة تصريف الأسماك ساهم بدوره في تراجع الأسعار بشكل واضح، رافضا التكهن بمدى استمرار الأسعار الحالية، خصوصا أن العملية خاضعة للعرض والطلب بالدرجة الأولى.

فيما قال منير التاريخ «بائع» إن الأسعار تتراجع بشكل واضح سنويا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مضيفا، إن التحول صوب السلع الغذائية والتموينية للمائدة الرمضانية ينعكس على استهلاك الأسماك، مبينا، أن الطلب على الأسماك ينخفض خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، بيد أن الاستهلاك يبدأ في الارتفاع التدريجي مع النصف الثاني ويصل ذروته مع أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن سعر سمك الصافي يتراوح حاليا بين 300 - 700 ريال مقابل 1100 - 1300 ريال للثلاجة، فيما يبلغ سعر سمك الشعري 300 ريال مقابل 500 ريال للمن والكنعد 900 ريال مقابل 1100 ريال للمن وسمك الهامور 650 - 800 ريال مقابل 1000 - 1100 ريال للمن.