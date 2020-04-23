شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد تمثيلي للمؤسس خلال استعادة الأحساء من الأتراك والان نبدء بالتفاصيل

عرضت قناة ذكريات، مشهدًا تمثيليًا للملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود-طيب الله ثراه- حين استعاد الأحساء من الأتراك. واستعرض المشهد، خطة الهجوم التى قادها الملك عبدالعزيز آل سعود-طيب الله ثراه- عبر الخنادق العميقة المحيطة بالمدينة، بينما كان الأتراك في نوم عميق.

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