شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع استثنائي لوزراء سياحة «العشرين» والان نبدء بالتفاصيل
ويُعقَد الاجتماع بقيادة وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، ويناقش الوزراء الاستجوابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، الذي يعتبر من القطاعات الأكثر تضرراً بانتشار فيروس كورونا، وأيضا البحث في إعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.
وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
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