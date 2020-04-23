شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع استثنائي لوزراء سياحة «العشرين» والان نبدء بالتفاصيل

تعقد مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية اجتماعًا استثنائيًا لوزراء السياحة غدا، في ضوء جائحة «كوفيد 19»، وتأثيرها على قطاع السياحة العالمية، لمناقشة الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

ويُعقَد الاجتماع بقيادة وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، ويناقش الوزراء الاستجوابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، الذي يعتبر من القطاعات الأكثر تضرراً بانتشار فيروس كورونا، وأيضا البحث في إعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.

وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.