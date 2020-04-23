شكرا لقرائتكم خبر عن مدير السيطرة على الأمراض بأمريكا: نثق بقدرات المملكة في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت مدير قسم السيطرة على الأمراض والوقاية منها في المراكز الأمريكية «CDC» د. نانسي نايت إنه ضمن التنسيق المشترك والدائم بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الأمريكية، فإن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC وضمن أهدافها في مجال الحفاظ على الصحة وحماية الأرواح منذ سنوات عديدة، ومنذ عشرين عاما لديها تعاون مع المملكة عن طريق وزارة الصحة السعودية وممثلي الصحة العالمية في المنطقة وعدد من الشركاء الملحيين من خلال التنسيق الدائم عبر ممثلي الخارجية الأمريكية والجهات الحكومية الأخرى التي تعمل في المملكة في سبيل مكافحة الأمراض والوقاية منها، كما هو الحال الآن في عملنا على مواجهة كوفيد 19.

وأضافت: التعاون مستمر مع السعودية على مستويات بحثية والاستجابة للنداءات المرتبطة بطوارئ الصحة العامة والعديد من أوجه التعاون العلمي والتقني في المجالات الصحية، أثق ومن منطلق هذا التعاون الذي دام لسنوات في قدرات المملكة على الاستجابة والتعامل مع جائحة «كوفيد 19» وفي الوقت الراهن لدينا موظفون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يعملون جنبا إلى جنب مع زملائهم في السعودية على نطاق واسع فيما يتعلق بالدراسات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ومواقع انتشاره ودراستها بصورة مكثفة من أجل التوصل لأفضل طرق احتوائها.

وأضافت في تصريحات هاتفية خاصة لـ«اليوم»: نعلم أن الجهود في دول المنطقة لتوفير الحماية الصحية هي على قدر عال، لكن يظل هناك جانب مهم من قبل الأفراد لرفع مستوى الحماية من الفيروس، وذلك بالالتزام بتعليمات السلامة الرئيسية كالبقاء في المنزل والتباعد وكذلك في حال رصد الفرد لأي ملاحظات على صحته أن يقوم بالمبادرة السريعة في الاتصال بالجهات الصحية والتي لديها القدرة على تشخيص الإصابة بالفيروس إن وجدت.

«كوفيد 19» تحد استثنائي وقد وصلنا إلى أرقام كبيرة من الوفيات والإصابات، ومهمتنا وأولويتنا هي مكافحة الأمراض وحماية الأرواح، نحن عازمون على مكافحة هذه التهديدات مع حلفائنا حول العالم لإبعاد خطر الأمراض والأوبئة المختلفة عبر ممثلينا في تلك الدول والعمل مع المنظمات الصحية والعالمية، عبر ٥٠ مكتبا حول العالم يساهمون في مكافحة هذا الوباء، وندرك أن هناك مواقع في العالم تواجه تحديات جسيمة في مواجهة الفيروس، ونحن نعزز جهودنا المشتركة مع منظمة الصحة العالمية في الأماكن الأقل قدرة على التعامل مع الوباء، الذي نعتقد أنه يجب في حال عدم قدرتهم على توفير البيئة المناسبة من التباعد الاجتماعي أو العزل أن يلجأوا للحد المسموح من التباعد في المسافة وكذلك ننصح بغسل اليدين قدر الإمكان.