شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء عمل «العشرين» يبحثون الحفاظ على الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

يعقد وزراء العمل في مجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا اليوم برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي ونائب الوزير لشؤون العمل د.أحمد الزهراني. وسيضم الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، ويهدف الاجتماع لضمان التعاون التام للحد من تداعيات الفيروس على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020.

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