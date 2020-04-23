السعودية | اجتماع افتراضي للتجارة بمجموعة الـ20 حول كورونا

شكرا لقرائتكم اجتماع افتراضي للتجارة بمجموعة الـ20 حول كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًا استثنائيًا الأربعاء، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى، والتي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس كورونا على التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.

وبناء على توجيهات وزراء التجارة في اجتماعهم في 30 مارس 2020، ناقشت المجموعة الأولويات التي حددها الوزراء ووناقشت الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار.

كما ركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود.

كما ناقش المشاركين إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء