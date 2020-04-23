، "طقس العرب": الأجواء بالسعودية مناسبة لتحري هلال رمضان مساء الخميس ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقع استقرار جوي في العموم باستثناء تفرق الغيوم بالجنوب والأتربة بالشمال

توقع موقع طقس العرب أن يكون الطقس اليوم الخميس، مناسبًا لتحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك لخلو السماء من الغيوم باستثناء تفرق الغيوم في أقصى جنوب المملكة والأتربة المثارة في الشمال.

وفي التفاصيل، توقع الموقع المتخصص "طقس العرب" أن يعود الطقس للاستقرار مجددًا في عموم مناطق المملكة اليوم الخميس بسبب سيطرة لمرتفع جوي فوق الجزيرة العربية، مع الفرصة المهيأة لبعض التشكيلات الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية مع ساعات الظهيرة والعصر.

وذكر أن درجات الحرارة سترتفع مقارنة بالأيام الماضية لتصبح في منتصف الثلاثينات في عموم المناطق خصوصًا الوسطى والشرقية بما فيها العاصمة الرياض، كما تنشط الرياح الغربية في المنطقة الشمالية وتعمل على إثارة الأتربة والغبار مع ساعات الظهيرة والعصر.

وتوقع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتلامس الـ 40 مئوية في الشرقية، يقابله انخفاض في درجات الحرارة شمالاً مع اندفاع لكتلة هوائية باردة نسبيًا من بلاد الشام نحو شمال المملكة.

وعن أجواء اليوم لتحري هلال رمضان 2020/ 1441؛ قال: يكون الطقس مناسبًا للتحري في أغلب مناطق المملكة لخلو السماء من الغيوم باستثناء تفرق الغيوم في أقصى جنوب المملكة وأيضًا الأتربة المثارة في شمال المملكة.طقس العرب هلال شهر رمضان شهر رمضان