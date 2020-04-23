، بالفيديو.. "العقيل": منذ بدء تعليق صلوات الجماعة في المساجد والمخالفات قليلة جدًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الالتزام هو النسبة الساحقة.. ومَن خالف من أئمة المساجد طُوي قيده في الحال

كشف الدكتور محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد، أنه منذ بدء قرار تعليق صلوات الجماعة في المساجد والمخالفات التي تصل إلى الوزارة أو فروعها قليلة جدًّا. مشيرًا إلى أن هناك مخالفات يسيرة جدًّا، لا تكاد تُذكر وتُضبط بحمد الله. واصفًا الأمور بأنها منضبطة انضباطًا كبيرًا جدًّا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن العقوبات التي ستطول المخالفين صارمة وجازمة وحازمة.. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مَن خالف من الأئمة طُوي قيده في الحال، وقراره ربما وصل إليه قبل أن يخرج من المسجد.

جاء ذلك في رده اليوم لبرنامج "كلنا مسؤول" على القناة السعودية، بخصوص اعتياد كثير من الناس الاعتكاف في المساجد في رمضان، وكيف ستضمن الوزارة التزام الجميع بعدم الاعتكاف لأي أحد كان، حتى أئمة ومؤذني المساجد؟ وقال "العقيل": التعميم ينطبق على الجميع. وبفضل الله منذ بدء تعليق صلوات الجماعة في المساجد والمخالفات التي تصل إلى الوزارة أو فروعها قليلة جدًّا؛ لأن النسبة العالية والغالبة والكثرة الكاثرة من المؤذنين والأئمة والمصلين مدركة أمر الله وأمر رسوله ﷺ، ووجوب طاعة ولي الأمر والمصلحة العامة المقدمة؛ وبالتالي الالتزام هو النسبة الساحقة. هناك مخالفات يسيرة جدًّا، لا تكاد تُذكر وتُضبط بحمد الله.

وتابع: الحمد لله الأمور منضبطة؛ لأن الدولة تقوم بجهود، ووزير الشؤون الإسلامية ونائبه وسائر مديري الفروع بالوزارة بالملكة يقومون بجهود متواصلة، وكذلك مراقبو المساجد، والناس متعاونون مع الرقم الموحد.

وأوضح أن أجور الصائمين التي كانوا يعملونها محفوظة، من الحفاظ على صلاة التراويح والتهجد وتفطير الصائمين، كلها بفضل الله مسجَّلة ومكتوبة بنص قوله ﷺ "كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا". وأردف: "نحن في محنة، نستنتج منها منحة. لدينا فرصة كبيرة جدًّا لتعليم أولادنا وتربيتهم، والجلوس معهم، وتعليمهم أحكام دينهم، وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم".

ومضى العقيل: "نحن المسلمين متعبدون بطاعة الله ورسوله، وولاة أمرنا؛ فلا بد أن نستجيب لكل التعليمات التي وردت من الجهات المعنية، بل نتقرب إلى الله، ونتعبد إليه بفعلنا هذه التوجيهات كلها، واتخاذنا لكل هذه الإجراءات الاحترازية. نحن في عباده، ولسنا مكرهين ولا مجبرين، ونتقرب إلى الله بالتزامنا بهذه التوجيهات والتعليمات حفاظًا على أنفسنا ومجتمعنا".

من جهتها، اعتبرت الدكتورة الهنوف الحقيل، خبير علاقات أسرية مدير مركز أملي للاستشارات الأسرية والنفسية، مَن يقاومون القرارات الصارمة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، ويفسرون الأمور الشرعية على هواهم، لا وطنية لديهم، ولا يمتلكون مشاعر وطنية حقيقية، وليس لديهم إحساس بالمسؤولية. وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد محمد العقيل تعليق الجماعة في المساجد فيروس كورونا الجديد