شكرا لمتابعة خبر عن شخص يحرف آيات القرآن الكريم ويُعرف باسم " أبليس " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر شخص يعرف باسم " أبليس " في مقطع فيديو، يقوم بالاستهزاء بالقرآن الكريم محرفًا آياته. ظهر شخص يعرف باسم " أبليس " في مقطع فيديو، يقوم بالاستهزاء بالقرآن الكريم محرفًا آياته. وأثار المقطع استنكار متداوليه، مطالبين بسرعة القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة. وأفادت المعلومات الأولية أن الشخص يتواجد بالرياض، ومعروف باسم "ابو قاسم" أو "ابليس" من خلال فيديوهات سابقة له.

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