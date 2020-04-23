شكرا لمتابعة خبر عن هزة أرضية في القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت هيئة المساحة الجيولوجية كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن تسجيلها هزة أرضية مساء (الأربعاء) شرق محافظة القنفذة. وقالت إن قوة الهزة بلغت ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمق ٩ كم، وتعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط بها.

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