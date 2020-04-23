شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك عبد العزيز وروزفلت خلال لقائهما على متن " كوينسي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة تاريخية الملك عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت خلال لقائهما على متن الطراد " كوينسي " عام 1364هـ/1945م.

وجرى هذا اللقاء على ظهر البارجة الأمريكية كوينسي بالبحر الأحمر في 14 فبراير عام 1945، كان الأول بين الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت، حيث وصف بأنه وضع حجر الأساس للعلاقات التقليدية الوثيقة بين البلدين.

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل المواطنين بمنصات السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات التي تنم عن مدى حب المواطنين للملك عبدالعزيز -رحمه الله-