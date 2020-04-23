شكرا لمتابعة خبر عن "أمانة جدة" تضبط مخالفات في متجر شهير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أطلقت إدارة رقابة الأسواق بالإدارة العامة للخدمات البلدية، التابعة لوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، حملة دهم على أحد متاجر التسوُّق الشهيرة بحي الأمير فواز جنوب المحافظة؛ وذلك عقب شكوى من مواطن.

وقال وكيل الأمين للبلديات، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن المراقبين رصدوا مخالفات لـ10 عمال، لا يحملون كروتًا صحية، و10 آخرين لا يلتزمون بالزي الرسمي.

كما رصد المراقبين تدني مستوى النظافة العامة، واستخدام أسطح غير صالحة لتداول المواد الغذائية؛ فتم إيقاع العقوبة بحق المتجر.