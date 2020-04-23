شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " تدعو لأخذ الحذر من الحسابات المجهولة في مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):دعت وزارة التجارة لأخذ الحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام، فيسبوك، سناب شات، تويتر، وغيرها " التي تزعم بيع السلع والمنتجات.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عبر حسابه في موقع تويتر إن التعامل والشراء فقط من الحسابات التي تملك سجلا تجاريا أو مسجلة في " معروف ".
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