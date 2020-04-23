شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته إحدى المناطق وهو يطلع على معاريض المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة نادرة الملك سعود رحمه الله أثناء زيارته إحدى المناطق وهو يطلع على معاريض المواطنين. أظهرت صورة نادرة الملك سعود رحمه الله أثناء زيارته إحدى المناطق وهو يطلع على معاريض المواطنين. وظهر الملك سعود رحمه الله وهو يراجع طلباتهم واحتياجاتهم مع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز السويلم رحمه الله، المستشار في الديوان الملكي.

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