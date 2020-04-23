"مدني جازان" يبطل مفعول لغمين جرفتهما السيول من اليمن

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الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى): أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى اليوم الأربعاء بلاغاً عن العثور على لغمين أرضيين بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية، وبانتقال المختصين وتعاملهم مع اللغمين تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر، ولله الحمد. أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى اليوم الأربعاء بلاغاً عن العثور على لغمين أرضيين بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية، وبانتقال المختصين وتعاملهم مع اللغمين تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر، ولله الحمد.

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