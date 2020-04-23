شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية نادرة للملك خالد رحمه الله والملكة إليزابيث في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك خالد -رحمه الله- والملكة إليزابيث عام ١٩٧٩م في الرياض، حيث طائرتها " الكونكورد " بمطار الرياض. أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك خالد -رحمه الله- والملكة إليزابيث عام ١٩٧٩م في الرياض، حيث طائرتها " الكونكورد " بمطار الرياض. ولاقت الصورة انتشارا وتفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بإعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا. وانهالت التعليقات على الصورة التي بالرحمة والمغفرة وجاءت كالتالي:" رحمك الله رحمة واسعة وأدخلك الله فسيح جناته يا ملكنا المحبوب خالد، لم اعش زمنه ولكن أحبه بالله ".

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