شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة خدمة شراء المواشي وذبحها وتوصيلها للمستهلكين بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إتاحة خدمة استقبال طلبات شراء المواشي وذبحها وتوصيلها للمستهلكين في منازلهم عبر الواتساب مع مشغلي المسالخ. أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إتاحة خدمة استقبال طلبات شراء المواشي وذبحها وتوصيلها للمستهلكين في منازلهم عبر الواتساب مع مشغلي المسالخ. وقالت امانة الرياض أن ذلك يأتي استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وتسهيلاً على السكان ولمواكبة التزايد في الطلبات. للإطلاع على أرقام الهواتف :

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