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عدن - ياسمين التهامي - أثارت فتوى لمفتي مصر الأسبق “علي جمعة” جدلاً واسعاً وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تخص الإفطار على الخمر في شهر رمضان المبارك، بأنه لا يبطل الصيام.

وأضاف في لقاء تلفزيوني له على قناة CBC في برنامج “من مصر” أن الدين يحرم المعصية ولا يربطها بالعبادة ويجب أن ننهى الفاعل عن المنكر ولا نحكم عليه بشيئ.

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مفتي مصر يفجر مفاجأة صادمة: الخمر والمكياج لا يبطلان الصيام في رمضان وهذا السبب!! شاهد

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وأوضح، من غير المعقول أن نقول لأحدهم لا تصم لأنك تشرب الخمر بل يجب أن نقول له ما دام أنك صائم لا تشرب الخمر، وإن الصائم الذي يفطر على الخمر لا يطبل صيامه لكن عليه إثم.

وأشار، أن من أركان الصيام الامتناع عن شهوتي البطن والفرج، لكن الأئمة لم يقولوا بأن كحل العين يبطل الصيام، وقد يخرج علينا أحد كالخوارج يقول أن المكياج ينقض الصيام.

ولفت، أن تلك المقولات ضد ما جاء في التاريخ الإسلامي والإنسان نفسه، والإسلام حرم التبرج وسيحرمه في الصيام وغيره، وكذلك لاعلاقة للعبادات في المعصية.

يشار أن مفتي مصر أثار جدلاً في فتوى سابقاً أجاز فيها الإفطار في رمضان خوفاً من تأثير الصوم على مناعة المصريين، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.