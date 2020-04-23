فلكي لـ«عاجل»: هذه أسباب دعوة المحكمة العليا لتحري رؤية هلال رمضان يوم الخميس

أوضح الفلكي السعودي ملهم هندي لـ«عاجل» الأسباب التي دعت المحكمة العليا لتحري رؤية هلال رمضان يوم غد الخميس حسب تقويم أم القرى وليس اليوم الأربعاء.

وقال «هندي»: يجب أن نعرف كيفية دخول الأشهر في السعودية والتي تعتمد على تقويم أم القرى في دخول الأشهر وهو قائم على الحسابات الفلكية دون اشتراط الرؤية، وذلك لا يبنى على تقويم أم القرى في الأمور التعبدية مثل رمضان وشوال وذي الحجة ومحرم، مشيرًا إلى أن هناك شهرين يضافان لهم؛ لمعرفة متى نستطيع ترائي هذه الأشهر، وهي شهر شعبان وذو القعدة وفي حالة نهاية يوم 29 رجب، حال تحققت الشروط الفلكية الحسابية لدخول الشهر حسب معايير تقويم أم القرى لذلك كان أول يوم في شهر شعبان حسب التقويم هو 25 مارس، لكن في ذلك المساء كان جميع اللجان المنتشرة حول المملكة لم يثبت لها رؤية هلال شهر شعبان.

واستكمل، «هندي» شرعًا وحسب قرار المحكمة العليا كان دخول شهر شعبان يوم 26 مارس، وهذا يعني أن التقويم متقدم على الشهر الشرعي بيوم كامل، وهذا يجعل يوم الخميس 30 شعبان يوافق 29 شعبان شرعيًّا؛ لذلك أمرت المحكمة بالترائي بهذا اليوم؛ لأنه هو المرتبط بالصيام والعبادة وهو يكون فيه الترائي، موضحًا أن هذا يعطينا خيارين، إما دخول رمضان يوم الجمعة إذا ثبت رؤية هلال رمضان مساء الخميس وإذا لم يثبت فسيكون يوم السبت هو أول أيام رمضان.

أما عن ظروف الترائي فقال هندي، إنه في ذلك المساء يولد الهلال في الساعة 5:26 دقيقة فجرًا يوم الخميس وعمره أثناء الترائي 13 ساعة ويمكث بين 20 إلى 21 دقيقه بعد غروب الشمس، وهذا ينطبق على جميع الدول التي بدأت شهر شعبان يوم 26 مارس، وهي أغلب الدول الإسلامية لكن هناك بعض الدول القليلة التي بدأت شهر شعبان 25 مارس سيكون يوم الترائي يوم الأربعاء 22 أبريل، وبهذا اليوم استحالة رؤية هلال رمضان؛ لأنه لم يولد بعد ويغرب قبل غروب الشمس، وبذلك سوف يتم شهر شعبان الـ30 يوم الخميس، ويعتبر عندهم يوم الجمعة هو أول أيام رمضان المبارك.