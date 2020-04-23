«السديس»: موافقة الملك بإقامة صلاتي التراويح والقيام في الحرمين الشريفين قرار تاريخي

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على موافقته الكريمة بإقامة صلاتي التراويح والقيام في الحرمين الشريفين. وقال: باسمي واسم أئمة ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة نثمّن لمقامكم الكريم توجيهاتكم السديدة، النابعة من حرصكم على تطبيق السنة النبوية القويمة، ولمسنا في ذلك حرصكم على المصلين والحفاظ على صحتهم.

وأشار السديس إلى أن ذلك يُعد قرارًا تاريخيًّا يبرز من خلاله عناية الدولة بالمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وذلك يأتي من منطلق الجهود الحثيثة؛ لحصار الوباء ومنع انتشاره.

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وتوجه السديس بخالص دعواته لله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، خير الجزاء؛ على ما يقدمانه للحرمين الشريفين على وجه الخصوص ولعامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض على وجه العموم من جليل رعاية واهتمام، وأن يرفع البلاء والغمة عن سائر الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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