المرصد الفلكي بـ«حوطة سدير» يستعد لترائي هلال شهر رمضان المبارك

بدأت وحدة الرصد بمرصد الفلكي بحوطة سدير الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك في الموقع الخاص بها؛ حيث ستقوم برصد هلال شهر رمضان 1441هـ حسب تقويم أم القرى.



وأوضح المرصد أن الظروف العلمية لرؤية الهلال هي كما يلي:

بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو 30 دقيقة تقريبًا، وفي يوم الخميس 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م ستغرب الشمس الساعة 6:24، وسيغرب الهلال الساعة 6:45، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 21 دقيقة بعد غروب الشمس.

وتشارك الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها، ضمن الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا؛ للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد، وذلك ضمن الحرص على تقديم المبادرات التي يحتاج إليها المجتمع وفق الإجراءات الاحترازية خلال هذه الأزمة.