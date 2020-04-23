بالصور.. مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين تجتمع لبحث جائحة فيروس كورونا

عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار اجتماعًا افتراضيًّا استثنائيًّا، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس كورونا على التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في اجتماعهم الذي عقد في 30 مارس 2020؛ حيث ناقشت مجموعة عمل التجارة والاستثمار الأولويات التي حددها الوزراء، وناقشت الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار.

ركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها؛ لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود، فضلًا عن إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.