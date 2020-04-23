معايير عالمية لاختبارات طب الأسنان

وأوضحت الكلية أن الهدف الرئيسي من تطبيق الامتحان المراقب، بعد التحقق من الهوية الشخصية، هو حل جميع المشاكل الواردة خلاله، سواء من تأخير دخول، مشاكل تقنية أو أي صعوبات أخرى في وقت قياسي، وذلك لضمان سير عملية الامتحان بكل يسر وسهولة، وفي حال تعذر التحقق من الهوية، فسيتم إعادة الاختبار الإلكتروني للمقرر في وقت مناسب قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي.
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