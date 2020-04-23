تصريف 3 ملايين متر مكعب من مياه سد جازان

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان مساء أمس، بفتح بوابات سد وادي جازان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف ما يقارب 3 ملايين متر مكعب من المياه، نظراً لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة، ودعما للمياه الجوفية، وري المزارع بمجرى الوادي في المنطقة. وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد علي آل عطيف، أن كمية المياه التي سيتم تصريفها ما يقارب 3 ملايين متر مكعب من المخزون الحالي البالغ 38 مليون م 3، مشيراً إلى أن سد وادي جازان تم افتتاحه في عام 1391، ويبلغ طوله 316 مترا وارتفاعه 42 مترا، مطالبا المواطنين الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.



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