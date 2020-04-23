3.5 ملايين كجم أغذية مصادرة العام الماضي

وأظهرت إحصائية الوزارة، أن الزيوت والدهون حصلت على النسبة الأعلى من المصادرات بـ 1441266 كجم بنسبة 40.8%، ثم الخضروات والفواكه بـ 925287 كجم بنسبة 26.2%، ثم الدقيق ومشتقاتة بـ 361520 كجم بنسبة 10.2%، فيما جاءت النسبة الأعلى من المعلبات المصادرة العام الماضي للخضراوات والفواكه بـ 110876 علبة بنسبة 52.2% ، تلتها اللحوم والأسماك والدواجن بـ 67379 علبة بنسبة 37.8%.
إجمالي المصادرات
3525904 كجم
178255 علبة
627206 لترات
مصادرات الأغذية بالكيلو جرام
1441266 زيوتا ودهونا
925287 خضروات وفواكه
361520 دقيق ومشتقاته
354309 لحوم وأسماك ودواجن
78111 حلوى ومربى
46885 شاي وبن
54509 بهارات وتوابل
155502 حبة بيض
264017 أغذية أخرى
مصادرات السوائل
418599 لترا مشروبات وعصائر
208607 لترات ألبان ومشتقاته
مصادرات المعلبات
110876 خضراوات وفواكه
67379 لحوما وأسماكا ودواجن
مناطق المملكة
الرياض
127713 كجم
9704 علب
34742 لترا
مكة المكرمة
359184 كجم
10166 علبة
110684 لترا
المدينة المنورة
124956 علبة
2037958 كجم
152583 لترا
القصيم
2355 علبة
53259 كجم
19912 لترا
الشرقية
22364 علبة
587691 كجم
208753 لترا
عسير
9545 علبة
107388 كجم
31583 لترا
جازان
1180 علبة
84382 كجم
8993 لترا
تبوك
1536 علبة
58037 كجم
5101 لترا
حائل
2237 علبة
69665 كجم
20182 لترا
الحدود الشمالية
483 علبة
18959 كجم
6620 لترا
نجران
1560 علبة
96237 كجم
55844 لترا
الباحة
654 علبة
16430 كجم
2978 لترا
الجوف
1219 علبة
36714 كجم
3973 لترا
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