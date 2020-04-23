3.5 ملايين كجم أغذية مصادرة العام الماضي

صادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أكثر من 3 ملايين و525 ألفا و904 كيلو جرامات و178255 علبة منتجات غذائية غير صالحة خلال العام الماضي 1440 في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى 627206 لترات مشروبات وعصائر وألبان.

وأظهرت إحصائية الوزارة، أن الزيوت والدهون حصلت على النسبة الأعلى من المصادرات بـ 1441266 كجم بنسبة 40.8%، ثم الخضروات والفواكه بـ 925287 كجم بنسبة 26.2%، ثم الدقيق ومشتقاتة بـ 361520 كجم بنسبة 10.2%، فيما جاءت النسبة الأعلى من المعلبات المصادرة العام الماضي للخضراوات والفواكه بـ 110876 علبة بنسبة 52.2% ، تلتها اللحوم والأسماك والدواجن بـ 67379 علبة بنسبة 37.8%.

إجمالي المصادرات

3525904 كجم

178255 علبة

627206 لترات

مصادرات الأغذية بالكيلو جرام

1441266 زيوتا ودهونا

925287 خضروات وفواكه

361520 دقيق ومشتقاته

354309 لحوم وأسماك ودواجن

78111 حلوى ومربى

46885 شاي وبن

54509 بهارات وتوابل

155502 حبة بيض

264017 أغذية أخرى

مصادرات السوائل

418599 لترا مشروبات وعصائر

208607 لترات ألبان ومشتقاته

مصادرات المعلبات

110876 خضراوات وفواكه

67379 لحوما وأسماكا ودواجن

مناطق المملكة

الرياض

127713 كجم

9704 علب

34742 لترا

مكة المكرمة

359184 كجم

10166 علبة

110684 لترا

المدينة المنورة

124956 علبة

2037958 كجم

152583 لترا

القصيم

2355 علبة

53259 كجم

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19912 لترا

الشرقية

22364 علبة

587691 كجم

208753 لترا

عسير

9545 علبة

107388 كجم

31583 لترا

جازان

1180 علبة

84382 كجم

8993 لترا

تبوك

1536 علبة

58037 كجم

5101 لترا

حائل

2237 علبة

69665 كجم

20182 لترا

الحدود الشمالية

483 علبة

18959 كجم

6620 لترا

نجران

1560 علبة

96237 كجم

55844 لترا

الباحة

654 علبة

16430 كجم

2978 لترا

الجوف

1219 علبة

36714 كجم

3973 لترا