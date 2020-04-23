50 خدمة طلابية للجامعة الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية

دشن مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، أمس، البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة عبر الاتصال المرئي، بحضور وكلاء الجامعة وعميد عمادة تقنية المعلومات وأعضاء فريق العمل على المشروع.

كما دشن تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية الذي يُوفر أكثر من 50 خدمة طلابية لطلاب البكالوريوس والماجستير والخريجين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة التواصل عبر واتساب على الرقم الأرضي للجامعة (0112613500)، بحيث تتم الإجابة بشكل آلي عن بعض الاستفسارات العامة والأسئلة الشائعة.

مزايا وخدمات

بين المعيقل أن الجامعة السعودية الإلكترونية سعت منذ تأسيسها إلى تقديم بيئة إلكترونية متميزة تضمن للجميع القيام بأعمالهم على أكمل وجه بكل يسر وسهولة، وعملت على تطويرها باستمرار معتمدة على خبراتها المتراكمة وشراكاتها الإستراتيجية، للرقي بأنظمتها وأدواتها التقنية.

وأضاف، تقدم البوابة الجديدة العديد من المزايا والخدمات لكافة منسوبي الجامعة من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وموظفات في كافة فروعها في مناطق المملكة، وذلك باعتماد أعلى معايير الجودة وأفضل النظم والتطبيقات العالمية، بما يسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية ويعزز التميز والإبداع.

أحدث التقنيات

أوضح عميد عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الدكتور خالد المجلي، أن تصميم البوابة الجديدة يتواكب مع التطورات التي تشهدها الجامعة على مختلف المستويات، وتم بناؤها باستخدام أحدث التقنيات والتصاميم التي ترفع من مستوى أمن المعلومات وسهولة الاستخدام.

وأضاف، اعتمد في بنائها على هيكلية متعددة الطبقات تفصل بين صفحات الخدمات وصفحات المحتوى، مما يساعد في تلافي كثير من الثغرات الأمنية، كما تم استخدام نظام إدارة محتوى (Umbraco) ومنصات وأطر عمل تقنية (مثل Angular) ذات جودة عالية ومفتوحة المصدر (لا تحتاج إلى شراء رخص)، مع الأخذ بالاعتبار أثناء بناء البوابة لقابلية وسهولة التوسع، سواء في الخدمات التي توفرها أو في عدد الزوار والمستخدمين.

Advertisements

صفحات وروابط

بيّن المجلي أن ما يميز البوابة الجديدة هو وجود صفحة موحدة للخدمات لجميع منسوبي الجامعة، وهو ما يمكنهم من الوصول بسهولة لكل خدماتهم دون تشتيتهم بين صفحات وروابط مختلفة. ومما يميزها أيضا هو توفير مساعد ذكي (Chatbot) يقدم إجابات سريعة على أسئلة زوار البوابة، ومنها تلك المتعلقة بالقبول والرسوم الدراسية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

مزايا وخدمات

القيام بالأعمال على أكمل وجه بيسر وسهولة

الرقي بالأنظمة والأدوات التقنية

يستفيد منها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون

تعتمد أعلى معايير الجودة وأفضل النظم والتطبيقات العالمية