استقبال تظلم الطلاب إلكترونيا

فتحت جامعة نجران باب قبول الاعتراض إلكترونيا على الدرجات المسجلة لكل طلابها وطالباتها، وذلك عقب توجيه أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بتقصي حقائق قضية اختلاف الدرجات.

وفي التفاصيل التي انفردت وتابعت نشرها «دوت الخليج»، أكد مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، في بيان صحفي، أن الجامعة تحرص على تقديم كل ما يخدم مصلحة الطلاب وبما يسهم في تجنب أي عوائق خلال مراحل دراستهم، وأن الجامعة ملتزمة بما ورد في آلية الاختبارات النهائية المعتمدة من وزارة التعليم مؤخرا، والتي تضمن عدم نزول معدلات الطلاب على وجه العموم في هذه الظروف الاستثنائية.

وشدد السبيعي على التزام الجامعة بالعدالة، وإتاحة رفع التظلمات إلى اللجان المختصة، من كل طالب أو طالبة يرى أنه مظلوم في درجاته ونتائجه. كما أكدت الجامعة استمرار إتاحة الاعتذار عن كامل مقررات الفصل الدراسي أو عدد منها حتى اليوم «الخميس» 23 أبريل من العام الحالي.