نجران تعالج آثار الأمطار والأهالي ينشدون الحلول الجذرية

صيانة الطرق
واصل فرع وزارة النقل بمنطقة نجران أعمال صيانة المنشآت الهيدرولوجبة على طرق وزارة النقل بالمنطقة، تجنبا لحدوث أي أضرار في الطرق، وأكد الفرع تكثيفه أعمال الصيانة الدورية خلال هذه الفترة، تماشيا مع توصيات اللجنة الرئيسة للدفاع المدني، بضرورة التأكيد على صيانة ونظافة المنشآت الهيدرولوجية.
وأوضح الفرع أن أعمال الصيانة شملت تنظيف مجاري تصريف السيول على عدد من الطرق الرئيسة، منها طريق نجران الخميس، وطريق نجران شرورة، وطريق نجران الرياض، وعلى الطرق الفرعية مثل طريق الملك عبدالله، وطريق الأمير سلطان، وطريق الملك فهد، مؤكدا ووجد فرق الطوارئ التابعة له على هذه الطرق لمباشرة البلاغات خلال فترة الأمطار.
صخور متساقطة
ينفذ الفرع هذه الأيام أعمال صيانة الطرق، ومعالجة الانجرافات والصخور المتساقطة والتجمعات الرملية جراء السيول، في طريق صخي عرقان، وطريق حمى الصفاح، وطريق قطن يدمة.
كما تواصل وزارة النقل تمهيد سطح الطريق للحركة المرورية على طريق الحرشف، مع متابعة أعمال فرق الطوارئ والصيانة ودوريات المراقبة على الطرق، للتأكد من سلامة الطرق والجسور والمنشآت الهيدرولوجية، لضمان انسيابية الحركة المرورية لمستخدمي الطرق، وتقوم بصيانة ونظافة المنشأت الهيدرولوجية على طريق شرورة السليل، ضمن أعمال خطة الطوارئ.
صوت المواطن
قامت أمانة المنطقة بأعمال تنظيف الشوارع بعد الأمطار، خلال طلاء خطوط الطرق المتأثرة وشفط تجمعات المياه وغسل الأرصفة، وتعالت مطالب سكان الأحياء المتضررة بضرورة وضع حلول جذرية، في مقدمتها الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار الذي يقع على طريق الأمير سلطان.
ودعا المواطنون أمانة المنطقة إلى سرعة تنفيذ مواقع جديدة لدرء أخطار السيول، واستحداث نقاط أخرى لتصريف مياه الأمطار في الأحياء، التي شهدت خلال فترة هطول الأمطار تجمعا للمياه وكذلك جريان السيول.
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