مقترح بأداء اختبار الدراسات العليا إلكترونيا للطلاب الخليجيين بمصر

مقترحات للمجلس
ناقش المجتمعون الاستفسارات الواردة من الطلاب الدارسين، إضافة إلى الملاحظات التي تم رصدها، ووجّه الملاحق شكرهم وتقديرهم للمجلس الأعلى للجامعات على جهودهم الكبيرة لمصلحة الطلاب، والعمل على توفير المناخ الملائم لهم لأداء الاختبارات.
وبعث الملاحق والمستشارون الثقافيون لدول الخليج العربي، بمقترحات للمجلس الأعلى للجامعات، تمحورت في إمكان قيام طلاب الدراسات العليا بأداء الاختبارات عن طريق خدمة «الأون لاين»، وكذلك قيامهم بإعداد رسالة بحثية للطلاب الدارسين، بدلا من تأجيل أداء اختباراتهم.
رسائل بحثية
اقترح المجلس قيام طلاب المرحلة الرابعة والنهائية في الكليات النظرية، بتقديم رسائل بحثية بدلا من الانتظار لحين بداية العام الدراسي القادم، أو انتهاء هذه الجائحة، مع مناسبة ما تم حول التخصصات العلمية، كما طلب المجلس مراعاة ظروف الطلاب الذين غادروا مقر الدراسة تقديرا لظروفهم.
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