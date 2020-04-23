ترقيات بمجلس القضاء الإداري

عقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، جلسته عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أعضاء المجلس، وطبق فيها نظام إدارة الجلسات للمرة الأولى في اجتماعات المجلس، وهو نظام يتيح للأعضاء الاطلاع على الموضوعات والتصويت إلكترونيا على القرارات.

جدول أعمال

صرح مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بأن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات اللازمة، تضمنت تعيين 10 قضاة على درجة (ملازم قضائي)، إضافة إلى الموافقة على ندب عدد من القضاة إلى عدد من المحاكم بديوان المظالم.

إعادة تشكيل

أضاف الأحيدب أن المجلس وافق على ترقية 3 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 13 قاضيا من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ)، وترقية 3 قضاة من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب)، وترقية 17 قاضيا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج)، مشيرا إلى أن المجلس قرر إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وعدد من الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.