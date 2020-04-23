السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في أنحاء العالم إلى " 1022 إصابة و44 حالة وفاة



رام الله 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عدد الإصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم بلغ 1022 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم أنه تم رصد 11 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 621 إصابة.

وأوضحت أن السفارات والبعثات الفلسطينية في عدد من الدول، تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها، أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.

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