السعودية اليوم / الجاسر يشيد بأعمال المنظومة اللوجستية الوطنية.. ويؤكد سلاسة عملها في خلال أزمة جائحة كورونا



الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

أكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية

من جانبه نوه معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحرص الدولة - أيدها الله - على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع وسلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها، لاسيما الأغذية والأدوية التي جرى نقلها عبر موانئ ومطارات ومنافذ المملكة إلى المستهلك، مشددًا على تقيّد العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتصدي لفيروس

وأشاد معالي وزير النقل بالعاملين في المنظومة كافة، على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مؤكدًا على تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم على أرض مملكتنا الحبيبة.

// انتهى //

23:55ت م

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الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير كافة الخدمات اللوجستية بسلاسة للنشاطات الغذائية والطبية و الصحية، وسط تكامل كافة عناصر المنظومة، لضمان كفاءة تدفق الإمدادات إلى المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وضمان توفير متطلباتهم؛ بأعلى معايير الجودة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسط تناغم واضح بين جميع عناصر المنظومة لتوفير كافة الخدمات اللوجستية.من جانبه نوه معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحرص الدولة - أيدها الله - على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع وسلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها، لاسيما الأغذية والأدوية التي جرى نقلها عبر موانئ ومطارات ومنافذ المملكة إلى المستهلك، مشددًا على تقيّد العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.وأشاد معالي وزير النقل بالعاملين في المنظومة كافة، على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مؤكدًا على تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم على أرض مملكتنا الحبيبة.// انتهى //23:55ت م0290

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