السعودية اليوم / الدفاع المدني بمنطقة جازان يبطل مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية



جيزان 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واس

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى اليوم الأربعاء بلاغاً عن العثور على لغمين أرضيين بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية، وبانتقال المختصين وتعاملهم مع اللغمين تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر، ولله الحمد.

// انتهى //

23:32ت م

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