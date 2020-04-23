شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» للممارسين الصحيين: المعلومات المغلوطة تعرضكم للمساءلة والان نبدء بالتفاصيل

شددت وزارة الصحة، على جميع الممارسين الصحيين، عدم بث أي معلومات غير دقيقة حول فيروس كورونا الجديد، عدا ما تقدمه الوزارة من معلومات، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة وتطبيق الإجراءات الخاصة بمخالفة الأنظمة من قبل الجهات المختصة. وذكرت الوزارة عبر تويتر: "لضمان دقة المعلومة الطبية حول فيروس كورونا الجديد.. يجب على جميع الممارسين الصحيين عدم بث أي معلومات غير دقيقة عدا ما تقدمه وزارة الصحة من معلومات، حيث إن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة، وتطبيق الإجراءات الخاصة بمخالفة الأنظمة من قبل الجهات المختصة".

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