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محافظ بارق يتفقد عددًا من المواقع المخصصة لسكن العمال
تخفيف كثافة العمال داخل المجمعات السكنية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
تفقد محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، أمس، عددًا من المباني التعليمية التي خُصصت لسكن العمال المؤقت في المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك تخفيف كثافة العمالة داخل المجمعات السكنية، واطلع المحافظ على آلية نقل العمال بما منع الازدحام في وسيلة النقل والمواقع المخصصة لسكن.
وأكد محافظ بارق أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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