محافظ بارق يتفقد عددًا من المواقع المخصصة لسكن العمال

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

تفقد محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، أمس، عددًا من المباني التعليمية التي خُصصت لسكن العمال المؤقت في المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك تخفيف كثافة العمالة داخل المجمعات السكنية، واطلع المحافظ على آلية نقل العمال بما منع الازدحام في وسيلة النقل والمواقع المخصصة لسكن.

Advertisements

وأكد محافظ بارق أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر













تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19