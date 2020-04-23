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أكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير كل الخدمات اللوجستية بسلاسة للنشاطات الغذائية والطبية والصحية، وسط تكامل جميع عناصر المنظومة، لضمان كفاءة تدفق الإمدادات إلى المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وضمان توفير متطلباتهم؛ بأعلى معايير الجودة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وسط تناغم واضح بين جميع عناصر المنظومة لتوفير جميع الخدمات اللوجستية.
وفي التفاصيل، نوه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحرص الدولة - أيدها الله - على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع وسلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها، ولاسيما الأغذية والأدوية التي جرى نقلها عبر موانئ ومطارات ومنافذ المملكة إلى المستهلك، مشددًا على تقيّد العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، واتخاذ كل التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأشاد وزير النقل بالعاملين في المنظومة كافة، على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مشددًا على تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم على أرض مملكتنا الحبيبة.وزارة النقل وزير النقل صالح الجاسر فيروس كورونا الجديد
"الجاسر" يشيد بالمنظومة اللوجستية الوطنية وسلاسة عملها خلال أزمة "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-23
أكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير كل الخدمات اللوجستية بسلاسة للنشاطات الغذائية والطبية والصحية، وسط تكامل جميع عناصر المنظومة، لضمان كفاءة تدفق الإمدادات إلى المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وضمان توفير متطلباتهم؛ بأعلى معايير الجودة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وسط تناغم واضح بين جميع عناصر المنظومة لتوفير جميع الخدمات اللوجستية.
وفي التفاصيل، نوه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحرص الدولة - أيدها الله - على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع وسلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها، ولاسيما الأغذية والأدوية التي جرى نقلها عبر موانئ ومطارات ومنافذ المملكة إلى المستهلك، مشددًا على تقيّد العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، واتخاذ كل التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأشاد وزير النقل بالعاملين في المنظومة كافة، على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مشددًا على تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم على أرض مملكتنا الحبيبة.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:37 AM
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:58 AM
شدد على تسهيل حركة الشحن للبضائع والسلع بمختلف أنواعها عبر منافذ المملكة
أكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير كل الخدمات اللوجستية بسلاسة للنشاطات الغذائية والطبية والصحية، وسط تكامل جميع عناصر المنظومة، لضمان كفاءة تدفق الإمدادات إلى المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وضمان توفير متطلباتهم؛ بأعلى معايير الجودة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وسط تناغم واضح بين جميع عناصر المنظومة لتوفير جميع الخدمات اللوجستية.
وفي التفاصيل، نوه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحرص الدولة - أيدها الله - على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع وسلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها، ولاسيما الأغذية والأدوية التي جرى نقلها عبر موانئ ومطارات ومنافذ المملكة إلى المستهلك، مشددًا على تقيّد العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، واتخاذ كل التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأشاد وزير النقل بالعاملين في المنظومة كافة، على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مشددًا على تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم على أرض مملكتنا الحبيبة.
، "الجاسر" يشيد بالمنظومة اللوجستية الوطنية وسلاسة عملها خلال أزمة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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