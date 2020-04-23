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أكد الدكتور محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد، عدم مشروعية صلاة التراويح خلف إمام الحرم من خلال متابعته عبر التلفاز.
وقال الدكتور العقيل في رده اليوم لبرنامج "كلنا مسؤول" على القناة السعودية عن حكم صلاة التراويح في المنازل خلف إمام الحرم من خلال التلفاز: "الائتمام بالإمام لا بد أن يكون خلفه، وفي الصفوف التي تليه، ويراه؛ وبالتالي لا تشرع مثل هذه الصلاة، بل يصلي كلٌّ وحده أو مع جماعة أهله في البيت، ولا يأتم بأئمة لا يراهم، ولا يصلي خلفهم". وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد محمد العقيل صلاة التراويح فيروس كورونا الجديد
بالفيديو.. وكيل "الشؤون الإسلامية": لا تجوز صلاة التراويح بمتابعة إمام الحرم عبر التلفازعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-04-23
أكد الدكتور محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد، عدم مشروعية صلاة التراويح خلف إمام الحرم من خلال متابعته عبر التلفاز.
وقال الدكتور العقيل في رده اليوم لبرنامج "كلنا مسؤول" على القناة السعودية عن حكم صلاة التراويح في المنازل خلف إمام الحرم من خلال التلفاز: "الائتمام بالإمام لا بد أن يكون خلفه، وفي الصفوف التي تليه، ويراه؛ وبالتالي لا تشرع مثل هذه الصلاة، بل يصلي كلٌّ وحده أو مع جماعة أهله في البيت، ولا يأتم بأئمة لا يراهم، ولا يصلي خلفهم".
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:17 AM
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:59 AM
قال: الائتمام بالإمام لا بد أن يكون خلفه وفي الصفوف التي تليه ويراه
أكد الدكتور محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد، عدم مشروعية صلاة التراويح خلف إمام الحرم من خلال متابعته عبر التلفاز.
وقال الدكتور العقيل في رده اليوم لبرنامج "كلنا مسؤول" على القناة السعودية عن حكم صلاة التراويح في المنازل خلف إمام الحرم من خلال التلفاز: "الائتمام بالإمام لا بد أن يكون خلفه، وفي الصفوف التي تليه، ويراه؛ وبالتالي لا تشرع مثل هذه الصلاة، بل يصلي كلٌّ وحده أو مع جماعة أهله في البيت، ولا يأتم بأئمة لا يراهم، ولا يصلي خلفهم".
، بالفيديو.. وكيل "الشؤون الإسلامية": لا تجوز صلاة التراويح بمتابعة إمام الحرم عبر التلفاز ،
المصدر : الخليج 365
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