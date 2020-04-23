، هزة أرضية شرق القنفذة بلغت درجتها 2.7 درجة بمقياس ريختر ،

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أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة رصد هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة، بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر، وعمق 9 كم، ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط.
وشعر عدد من المواطنين بمحافظة القنفذة وعسير بحدوث هزة أرضية عند الساعة العاشرة والنصف تقريبًا مساء الأربعاء، مع دوي صوت وصدى ارتدادي.
وبدوره، بيَّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل خلال تواصل "الخليج 365" معه أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين سجّلت هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة، بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر، وعمقها 9 كم. وأضاف: وليست هذه الهزة الأولى بالمنطقة، ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر، وعلى فترات متباعدة. وتعتبر هذه الزلازل صغيرة القوة، ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط من المواطنين. وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمراقبة الهزات الأرضية في السعودية على مدار الساعة. وفي هذا السياق نطمئن المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع. حفظ الله مملكتنا من كل شر".
حسن العيسي القنفذة
هادي العصيمي مكة المكرمة القنفذة هيئة المساحة الجيولوجية المركز الوطني للزلازل والبراكين هزة أرضية
هزة أرضية شرق القنفذة بلغت درجتها 2.7 درجة بمقياس ريخترحسن العيسي هادي العصيمي الخليج 365 2020-04-23
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة رصد هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة، بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر، وعمق 9 كم، ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط.
وشعر عدد من المواطنين بمحافظة القنفذة وعسير بحدوث هزة أرضية عند الساعة العاشرة والنصف تقريبًا مساء الأربعاء، مع دوي صوت وصدى ارتدادي.
وبدوره، بيَّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل خلال تواصل "الخليج 365" معه أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين سجّلت هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة، بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر، وعمقها 9 كم. وأضاف: وليست هذه الهزة الأولى بالمنطقة، ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر، وعلى فترات متباعدة. وتعتبر هذه الزلازل صغيرة القوة، ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط من المواطنين. وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمراقبة الهزات الأرضية في السعودية على مدار الساعة. وفي هذا السياق نطمئن المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع. حفظ الله مملكتنا من كل شر".
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:12 AM
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:58 AM
أبا الخيل: نُطمئن المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة رصد هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة، بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر، وعمق 9 كم، ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط.
وشعر عدد من المواطنين بمحافظة القنفذة وعسير بحدوث هزة أرضية عند الساعة العاشرة والنصف تقريبًا مساء الأربعاء، مع دوي صوت وصدى ارتدادي.
وبدوره، بيَّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل خلال تواصل "الخليج 365" معه أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين سجّلت هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة، بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر، وعمقها 9 كم. وأضاف: وليست هذه الهزة الأولى بالمنطقة، ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر، وعلى فترات متباعدة. وتعتبر هذه الزلازل صغيرة القوة، ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط من المواطنين. وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمراقبة الهزات الأرضية في السعودية على مدار الساعة. وفي هذا السياق نطمئن المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع. حفظ الله مملكتنا من كل شر".
، هزة أرضية شرق القنفذة بلغت درجتها 2.7 درجة بمقياس ريختر ،
المصدر : الخليج 365
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