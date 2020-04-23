محمد بن مسعود - الدمام - "مدني جازان" يبطل مفعول لغمَيْن أرضيَّيْن جرفتهما سيول منقولة من اليمن وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-23 قال نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد آل صمغان، إن الدفاع المدني تلقى أمس الأربعاء بلاغًا عن العثور على لغمَيْن أرضيَّيْن بأحد الأودية، جرفتهما سيول منقولة من الأراضي اليمنية. وبانتقال المختصين، وتعاملهم مع اللغمَيْن، تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر -ولله الحمد-. 23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 12:08 AM اخر تعديل 23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 Advertisements 12:58 AM المختصون انتقلوا للموقع وقاموا بإبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر المختصون انتقلوا للموقع وقاموا بإبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر قال نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد آل صمغان، إن الدفاع المدني تلقى أمس الأربعاء بلاغًا عن العثور على لغمَيْن أرضيَّيْن بأحد الأودية، جرفتهما سيول منقولة من الأراضي اليمنية. وبانتقال المختصين، وتعاملهم مع اللغمَيْن، تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر -ولله الحمد-. ، "مدني جازان" يبطل مفعول لغمَيْن أرضيَّيْن جرفتهما سيول منقولة من اليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مدني جازان" يبطل مفعول لغمَيْن أرضيَّيْن جرفتهما سيول منقولة من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.