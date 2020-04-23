، ارتفاع إصابات كورونا في إفريقيا إلى أكثر من 24 ألف حالة ووفاة 1191 ،

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة إفريقيا ليصل إلى 24 ألفاً و686 مصاباً، ووفاة ألف و191 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 6 آلاف و425 شخصاً.
وتفصيلاً، أفاد بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي من مقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، أنه تم تسجيل 841 حالة وفاة في شمال إفريقيا، فيما سجلت دول غرب إفريقيا 147 حالة، وسجلت دول وسط إفريقيا 76 حالة.
ووفقاً لتقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" فإنه يوجد احتمال كبير لفقدان 1,7 مليون وظيفة في عام 2020م بسبب توقف معظم الشركات عن العمل، ومن المتوقع أن يزيد هذا من عدد الفقراء في المنطقة بمقدار 8 ملايين شخص إضافي، فيما أفادت "اليونيسيف" أن هناك 110 ملايين طفل يلزمون بيوتهم ولا يذهبون إلى المدرسة.
وناشدت المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحصول على دعم بمبلغ 92.4 مليون دولار أمريكي كي تتمكن من مواصلة أنشطة الاستجابة في جميع أنحاء المنطقة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 12:44 AM
"الاتحاد الإفريقي" قال إن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و425 شخصًاارتفاع إصابات كورونا في إفريقيا إلى أكثر من 24 ألف حالة ووفاة 1191
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة إفريقيا ليصل إلى 24 ألفاً و686 مصاباً، ووفاة ألف و191 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 6 آلاف و425 شخصاً.
وتفصيلاً، أفاد بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي من مقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، أنه تم تسجيل 841 حالة وفاة في شمال إفريقيا، فيما سجلت دول غرب إفريقيا 147 حالة، وسجلت دول وسط إفريقيا 76 حالة.
ووفقاً لتقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" فإنه يوجد احتمال كبير لفقدان 1,7 مليون وظيفة في عام 2020م بسبب توقف معظم الشركات عن العمل، ومن المتوقع أن يزيد هذا من عدد الفقراء في المنطقة بمقدار 8 ملايين شخص إضافي، فيما أفادت "اليونيسيف" أن هناك 110 ملايين طفل يلزمون بيوتهم ولا يذهبون إلى المدرسة.
وناشدت المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحصول على دعم بمبلغ 92.4 مليون دولار أمريكي كي تتمكن من مواصلة أنشطة الاستجابة في جميع أنحاء المنطقة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.
، ارتفاع إصابات كورونا في إفريقيا إلى أكثر من 24 ألف حالة ووفاة 1191 ،
المصدر : الخليج 365
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