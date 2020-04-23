محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى شايع بن محمد الأسمري التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته للمرتبة التاسعة على وظيفة سكرتير عام بديوان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ويعد "الأسمري" من الكفاءات الوطنية المتميزة كما اشتهر بدماثة خلقة وتفانيه وإخلاصه بالعمل الإداري خدمة للدين والمليك والوطن. و"الخليج 365" تتقدم بالتهنئة المقرونة بالدعاء الصادق "للأسمري" بالتوفيق، متمنية له مزيدًا من التقدم والنجاح. 23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 12:40 AM Advertisements "الأسمري" للمرتبة التاسعة بـ"الشؤون الإسلامية" "الأسمري" للمرتبة التاسعة بـ"الشؤون الإسلامية" يتلقى شايع بن محمد الأسمري التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته للمرتبة التاسعة على وظيفة سكرتير عام بديوان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ويعد "الأسمري" من الكفاءات الوطنية المتميزة كما اشتهر بدماثة خلقة وتفانيه وإخلاصه بالعمل الإداري خدمة للدين والمليك والوطن. و"الخليج 365" تتقدم بالتهنئة المقرونة بالدعاء الصادق "للأسمري" بالتوفيق، متمنية له مزيدًا من التقدم والنجاح. الكلمات المفتاحية ، "الأسمري" للمرتبة التاسعة بـ"الشؤون الإسلامية" ،

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