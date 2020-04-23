، "الصحة" تحذِّر الممارسين الصحيين من بث أي معلومات غير دقيقة عن "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن مَن يخالف ذلك يعرِّض نفسه لتطبيق الإجراءات الخاصة بمخالفة الأنظمة

حذَّرت وزارة الصحة السعودية الأربعاء جميع الممارسين الصحيين من بث أي معلومات غير دقيقة عدا ما تقدمه الوزارة من معلومات؛ وذلك لضمان دقة المعلومة الطبية حول فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يجب على جميع الممارسين الصحيين عدم بث أي معلومات غير دقيقة عدا ما تقدمة وزارة الصحة من معلومات. ومَن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة، وتطبيق الإجراءات الخاصة بمخالفة الأنظمة من قِبل الجهات المختصة".وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد