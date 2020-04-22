

تونس 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

سجلت تونس اليوم 8 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزراة الصحة التونسية في بيان، أنه تم إجراء 18861 تحليلاً منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد في 2 مارس الماضي.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 190 حالة، في حين بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 32 مصابًا، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

// انتهى //

00:05ت م

0292



تونس 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسسجلت تونس اليوم 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 909 حالات مؤكدة.وأوضحت وزراة الصحة التونسية في بيان، أنه تم إجراء 18861 تحليلاً منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد في 2 مارس الماضي.وأشارت إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 190 حالة، في حين بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 32 مصابًا، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.// انتهى //00:05ت م0292

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.