السعودية اليوم / 12 مناقشة لرسائل ماجستير "عن بعد" في جامعة الباحة منذُ تعليق الدراسة



الباحة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واس

مكّنت جامعة الباحة عددا من طلبتها في الدراسات العليا من إتمام مناقشة رسالة الماجستير, وذلك من خلال منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" , حيث أوضحت الجامعة بأن الفترة الماضية شهدت مناقشة 12 رسالة ماجستير لعدد من الطلاب والطالبات بمختلف تخصصاتهم العلمية، وكلياتهم المتنوعة منذ بدء سريان قرار تعليق الدراسة.

من جهته أكد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بأن الجامعة ماضية في تفعيل نواتج العملية التعليمية والأكاديمية عبر التعلم "عن بعد" في الكليات كافة، والبرامج التي تطرحها سواء في مرحلة الدبلومات، أو البكالوريوس، أو الماجستير، كما أنها ماضية في تحقيق خطتها لمناقشة كل الرسائل العلمية المجازة للمناقشة لخدمة طلبة الدراسات العليا في الجامعة، مع السعي نحو تسهيل إجراءات تخرجهم، حيث من المقرر -بإذن الله- أن تشهد الأيام القادمة مناقشة أكثر من 10 رسائل علمية تمت جدولتها وفق أزمنة محددة، بعد أن اتخذت عمادة الدراسات العليا الإجراءات النظامية حيالها.

من جانبه قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي: إشارة إلى التوجيهات الحكيمة ومراعاة للوضع الراهن الاستثنائي نوقش العديد من رسائل الماجستير في بعض التخصصات النظرية والتطبيقية، وذلك من خلال الاتصال المرئي، مقدّمًا التهنئة للخريجين والخريجات، والشكر لكلّ من وجّه وأسهم في إتمام هذه العملية الأكاديمية بفعالية عالية.

وفي ذات السياق، أشار عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن أحمد الغامدي إلى أن عمادة الدراسات العليا تقوم بإبلاغ الكليات بقرارات مجلس عمادة الدراسات العليا الخاص بتشكيل وتسمية أعضاء لجان المناقشة، ومن ثم يقوم القسم العلمي بالكلية بتنسيق الموعد المناسب للمناقشة مع الطالب وأعضاء لجنة المناقشة، ونظراً للظروف الحالية فإن عملية المناقشة تتم "عن بعد" عبر برنامج رافد بالجامعة.

// انتهى //

23:55ت م

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