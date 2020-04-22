شكرا لقرائتكم خبر عن جرفتهما سيول من اليمن.. إبطال مفعول لغمين بجازان والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الدفاع المدني بمنطقة جازان، أمس، من إبطال مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية جرفتهما سيول منقولة من الأراضي اليمنية. وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى، أمس الأربعاء، بلاغاً عن العثور على لغمين أرضيين بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية، وبانتقال المختصين وتعاملهم مع اللغمين تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جرفتهما سيول من اليمن.. إبطال مفعول لغمين بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.